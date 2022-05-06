Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)
Арт. 720330193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3
- Универсальные электроды МР-3, предназначенные для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги.
Преимущества
- В отличие от большинства рутиловых электродов, МР-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса
- Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам