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Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)
4.5
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)
    Арт. 720330193
    4.5
    2
    Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)

      Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330193
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		PlasmaTec
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальные электроды МР-3, предназначенные для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги.

        Преимущества

        • В отличие от большинства рутиловых электродов, МР-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса
        • Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам