Электроды МР-3 АРС 4мм (5кг)

Преимущества

В отличие от большинства рутиловых электродов, МР-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса

Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам

Универсальные электроды МР-3, предназначенные для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги.