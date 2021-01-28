Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 100 Дж/см2

Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.10%

Mn: 0.5-0.7%

Si: 0.1-0.2%

S: <0.40%

P: <0.04%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 30-50 А

Вертикальное: 30-45 А

Потолочное: 30-45 А

Электроды СЗСМ МР-3С, 1.6мм, синие - предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.