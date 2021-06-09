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Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
4.0
1
500 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
    Арт. 720320
    4.0
    1
    Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
    Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
    Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
    Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
      Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
      Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
      Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм
      Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм

      Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм

      500 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720320
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      500 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электроды СЗСМ МР-3С 2 мм предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 100 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.10%
        • Mn: 0.5-0.7%
        • Si: 0.1-0.2%
        • S: <0.40%
        • P: <0.04%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 40-70 А
        • Вертикальное: 40-60 А
        • Потолочное: 40-60 А