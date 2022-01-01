Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
Арт. О00000029492
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электроды МР-3С СЗСМ предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Преимущества
- Коэффициент наплавки, г/Ач 8.5
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.7