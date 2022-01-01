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Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
240 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
    Арт. О00000029492
    Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
    Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
      Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг
      Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг

      Электроды СЗСМ МР-3С, 1кг

      240 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029492

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      240 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды МР-3С СЗСМ предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Преимущества

        • Коэффициент наплавки, г/Ач 8.5
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.7