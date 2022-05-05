Электроды OMNIA LEE 46 6.5 кг

Электроды OMNIA LEE 46 имеют отличные сварочно-технологические свойства на поверхностях с плохой подготовкой кромок и сборкой, хорошо подходят для сварки чистой структурной стали, для использования с трансформаторами с низким напряжением холостого хода (мин. напряжение холостого хода 42 В). Применяются практически во всех отраслях, по приоритетам: строительство, коммунальные сети, трубопроводы, металлургия, машиностроение, судостроение, энергетике. Превосходная стабильность горения от сварочных трансформаторов (выпрямителей) с низким напряжением холостого хода вследствие конструкции и/или износа.

