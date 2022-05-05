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Электроды OMNIA LEE 46 6.5 кг
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды OMNIA LEE 46 6.5 кг
    Арт. 720330228
    5.0
    2
    Электроды OMNIA LEE 46 6.5 кг

      Электроды OMNIA LEE 46 6.5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330228
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lincoln Electric
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		Omnia 46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды OMNIA LEE 46 имеют отличные сварочно-технологические свойства на поверхностях с плохой подготовкой кромок и сборкой, хорошо подходят для сварки чистой структурной стали, для использования с трансформаторами с низким напряжением холостого хода (мин. напряжение холостого хода 42 В). Применяются практически во всех отраслях, по приоритетам: строительство, коммунальные сети, трубопроводы, металлургия, машиностроение, судостроение, энергетике. Превосходная стабильность горения от сварочных трансформаторов (выпрямителей) с низким напряжением холостого хода вследствие конструкции и/или износа.