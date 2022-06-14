Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 3мм (пачка 3кг)
Арт. 72048
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|Э-10Х25Н13Г2
|
Марка электрода
|ОЗЛ-6
- Электроды СЗСМ ОЗЛ-6 3мм (пачка 3кг) предназначены для сварки методом MMA ответственных изделий из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13,20Х23Н18 и им подобных. Возможна сварка хромистой стали марки 15Х25Т и ей подобных, стали марки 25Х25Н20С2, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными сталями аустенитного класса. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 540 Мпа
- Относительное удлинение - 25%
- Ударная вязкость - 90 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 11.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 1-2.5%
- Si: <1%
- S: <0.02%
- Ni: 11.5-14%
- Cr: 22.5-27%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 50-90 А
- Вертикальное: 50-70 А
- Потолочное: 50-70 А