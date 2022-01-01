Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)

Преимущества

Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности

Тип покрытия - основное

Предназначены для сварки изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии.