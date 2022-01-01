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Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)
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Электроды
    Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)
    Арт. 77777X72080
    Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)

      Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X72080

      Характеристики

      Производитель
      		ЗЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		ОЗЛ-8
      Свариваемый материал
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначены для сварки изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. 

        Преимущества

        • Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности
        • Тип покрытия - основное