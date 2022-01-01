Электроды ОЗЛ-8 3мм (Зеленоград)
Арт. 77777X72080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Марка электрода
|ОЗЛ-8
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Свариваемый материал
|нержавеющая сталь
- Предназначены для сварки изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии.
Преимущества
- Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности
- Тип покрытия - основное