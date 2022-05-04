Электроды СЗСМ ОЗС-12 2мм
Арт. 720151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды СЗСМ ОЗС-12 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 480 Мпа
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 100 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 0.5-0.7%
- Si: 0.1-0.2%
- S: <0.04%
- P: <0.04%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 40-70 А
- Вертикальное: 40-60 А
- Потолочное: 40-60 А