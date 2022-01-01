Электроды СЗСМ ОЗС-12, 1 кг
Арт. О00000029493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
- Электроды ОЗС-12 СЗСМ предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током.
Преимущества
- Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов
- Рутиловое покрытие