Электроды СЗСМ ОЗС-12, 1 кг

Преимущества

Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов

Рутиловое покрытие

Электроды ОЗС-12 СЗСМ предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25%, когда к формированию швов предъявляют повышенные требования. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности и переменным током.