Электроды Esab ОЗС-12 3мм, 5кг
Арт. 720856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды Esab ОЗС-12 предназначены для сварки методом MMA низкоуглеродистых и низколегированных сталей с содержанием углерода до 0.25%. Сварка ведется во всех пространственных положениях. Работы следует проводить на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Допускается сварка по окисленным поверхностям и на длинной дуге. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Предел текучести — 290 МПа
- Предел прочности — 480 МПа
- Относительное удлинение — 22%
- Ударная вязкость при +20°C — 110 Дж/см2
- Ударная вязкость при -20°C — 70 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.04%
- Mn: 0.6%
- Si: 0.2%