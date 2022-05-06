Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг

Временное сопротивление разрыву - 480 МПа

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 120 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: ≤0.1%

Mn: 0.5-0.7%

Si: 0.1-0.2%

S: <0.035%

P: <0.035%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 180-220 А

Вертикальное: 150-180 А

Электроды ОЗС-12 СЗСМ Ц0029220 предназначены для сварки углеродистых сталей с временным сопротивлением разрыву от 450 МПа. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током любой полярности от источников питания с напряжением холостого хода 50 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.