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Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг
4.5
2
530 ₽
Электроды
    Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг
    Арт. 720353
    4.5
    2
    Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг

      Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг

      530 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720353
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      530 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ОЗС-12 СЗСМ Ц0029220 предназначены для сварки углеродистых сталей с временным сопротивлением разрыву от 450 МПа. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током любой полярности от источников питания с напряжением холостого хода 50 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 480 МПа
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 120 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: ≤0.1%
        • Mn: 0.5-0.7%
        • Si: 0.1-0.2%
        • S: <0.035%
        • P: <0.035%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 180-220 А
        • Вертикальное: 150-180 А