Электроды ОЗС-12 5мм 5 кг
Арт. 720353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электроды ОЗС-12 СЗСМ Ц0029220 предназначены для сварки углеродистых сталей с временным сопротивлением разрыву от 450 МПа. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить переменным или постоянным током любой полярности от источников питания с напряжением холостого хода 50 В. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
- Временное сопротивление разрыву - 480 МПа
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 120 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 9 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: ≤0.1%
- Mn: 0.5-0.7%
- Si: 0.1-0.2%
- S: <0.035%
- P: <0.035%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 180-220 А
- Вертикальное: 150-180 А