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Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
5.0
1
460 ₽
Электроды
    Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
    Арт. 720261
    5.0
    1
    Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
    Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
      Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
      Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)

      Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)

      460 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720261
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      460 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрод МР-3 Ресанта 71/6/22 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву — 450 МПа
        • Относительное удлинение — 18%
        • Ударная вязкость — 78 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.12%
        • Mn: 0.5-0.8%
        • Si: 0.07-0.2%
        • S: <0.04%
        • P: <0.045%