Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)
Арт. 720261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3
- Электрод МР-3 Ресанта 71/6/22 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву — 450 МПа
- Относительное удлинение — 18%
- Ударная вязкость — 78 Дж/см2
- Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 0.5-0.8%
- Si: 0.07-0.2%
- S: <0.04%
- P: <0.045%