Электроды Ресанта МР-3 (2,5 мм, 1 кг)

Электрод МР-3 Ресанта 71/6/22 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву — 450 МПа

Относительное удлинение — 18%

Ударная вязкость — 78 Дж/см 2

Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла