Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
Арт. 720330137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Сварочные электроды ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током прямой полярности.
Преимущества
- Обеспечивают легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопроводов
- Сварочные электроды ОЗС-12 позволяют выполнять сварку на предельно низких токах, а для электродов малого диаметра – от источников питания, включаемых в бытовую электросеть
- Имеют повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов
- Сварочные электроды ОЗС-12 допускают сварку по окисленной поверхности