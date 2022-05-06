Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг

Преимущества

Обеспечивают легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопроводов

Сварочные электроды ОЗС-12 позволяют выполнять сварку на предельно низких токах, а для электродов малого диаметра – от источников питания, включаемых в бытовую электросеть

Имеют повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов

Сварочные электроды ОЗС-12 допускают сварку по окисленной поверхности

Сварочные электроды ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током прямой полярности.