Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
5.0
2
1 250 ₽
Электроды
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
    Арт. 720330137
    5.0
    2
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг
      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг

      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 3мм 5кг

      1 250 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720330137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СпецЭлектрод
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочные электроды ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током прямой полярности.

        Преимущества

        • Обеспечивают легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопроводов
        • Сварочные электроды ОЗС-12 позволяют выполнять сварку на предельно низких токах, а для электродов малого диаметра – от источников питания, включаемых в бытовую электросеть
        • Имеют повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов
        • Сварочные электроды ОЗС-12 допускают сварку по окисленной поверхности