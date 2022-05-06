Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
Арт. 720783
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОЗС-12
- Электрод ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначен для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях шва переменным и постоянным током прямой полярности. Обеспечивает легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопровода. Сварочный электрод ОЗС-12 позволяет выполнять сварку на предельно низких токах. Имеет повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов. Допускается сварка по окисленной поверхности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву — 510 МПа
- Относительное удлинение — 25%
- Предел текучести — 420 МПа
- Ударная вязкость — 137 Дж/см2
- Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.09%
- Mn: 0.60%
- Si: 0.15%
- S: 0.017%
- P: 0.026%