Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
5.0
2
1 225 ₽
Электроды
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
    Арт. 720783
    5.0
    2
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
    Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг
      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг

      Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг

      1 225 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720783
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СпецЭлектрод
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОЗС-12
      Все характеристики
      1 225 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрод ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначен для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях шва переменным и постоянным током прямой полярности. Обеспечивает легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопровода. Сварочный электрод ОЗС-12 позволяет выполнять сварку на предельно низких токах. Имеет повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов. Допускается сварка по окисленной поверхности.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву — 510 МПа
        • Относительное удлинение — 25%
        • Предел текучести — 420 МПа
        • Ударная вязкость — 137 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.09%
        • Mn: 0.60%
        • Si: 0.15%
        • S: 0.017%
        • P: 0.026%