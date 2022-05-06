Электроды Спецэлектрод ОЗС-12 4 мм 5 кг

Электрод ОЗС-12 СпецЭлектрод предназначен для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях шва переменным и постоянным током прямой полярности. Обеспечивает легкость ведения процесса сварки, в том числе при выполнении швов в потолочном положении и при постановке прихваток, а также при сварке неповоротных стыков трубопровода. Сварочный электрод ОЗС-12 позволяет выполнять сварку на предельно низких токах. Имеет повышенную эффективность при сварке тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов. Допускается сварка по окисленной поверхности.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву — 510 МПа

Относительное удлинение — 25%

Предел текучести — 420 МПа

Ударная вязкость — 137 Дж/см 2

Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла