Электроды СЗСМ АНО-4 3мм (пачка 3кг)
Арт. 720238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|АНО-4
- Электроды АНО-4 СЗСМ 7350008 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Диаметр - 3 мм
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа
- Относительное удлинение - 20%
- Ударная вязкость - 80 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач
- Вес - 3 кг
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 0.35-0.70%
- Si: 0.09-0.25%
- S: <0.04%
- P: <0.045%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-140 А
- Вертикальное: 80-100 А
- Потолочное: 80-100 А