Электроды СЗСМ АНО-21
Арт. 720586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|АНО-21
- Электроды СЗСМ АНО-21 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности или переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
- Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 100 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 10.0 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.1%
- Mn: 0.5-0.7%
- Si: 0.1-0.2%
- S: <0.035%
- P: <0.030%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее:80-140 А
- Вертикальное: 70-90 А
- Потолочное: 70-90 А