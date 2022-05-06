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Электроды СЗСМ АНО-21
5.0
2
990 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ АНО-21
    Арт. 720586
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ АНО-21
    Электроды СЗСМ АНО-21
    Электроды СЗСМ АНО-21
    Электроды СЗСМ АНО-21
      Электроды СЗСМ АНО-21
      Электроды СЗСМ АНО-21
      Электроды СЗСМ АНО-21
      Электроды СЗСМ АНО-21

      Электроды СЗСМ АНО-21

      990 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720586
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		АНО-21
      Все характеристики
      990 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ АНО-21  предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности или переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 100 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 10.0 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.1%
        • Mn: 0.5-0.7%
        • Si: 0.1-0.2%
        • S: <0.035%
        • P: <0.030%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее:80-140 А
        • Вертикальное: 70-90 А
        • Потолочное: 70-90 А