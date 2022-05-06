Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.6 кг

Временное сопротивление разрыву - 460 Мпа

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 100 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 10.0 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.1%

Mn: 0.5-0.7%

Si: 0.1-0.2%

S: <0.035%

P: <0.030%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее:80-140 А

Вертикальное: 70-90 А

Потолочное: 70-90 А

Электроды СЗСМ АНО-21 предназначены для сварки методом MMA углеродистых сталей с содержанием углерода до 0.25% во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности или переменном токе. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.