Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2.5мм (3 кг)
Арт. 7212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов, стойкий к образованию кристаллизационных трещин.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг
- Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
- Относительное удлинение 22%
- Ударная вязкость 140 Дж/см2
- Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.1%
- Mn: 0.9-1.5%
- Si: 0.25-0.6%
- S: <0.03%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 70-90 А
- Вертикальное: 60-80 А
- Потолочное 60-80 А