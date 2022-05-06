Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг

Химический состав наплавленного металла

C: 0.06-0.12%

Mn: 0.5-0.9%

Cr: 0.8-1.2%

Mo: 0.4-0.7%

S: <= 0.025%

P:<=0.035%



Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 130–170 А

Вертикальное: 110–140 А

Потолочное: 100–120 А





Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У применяется для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 °C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР, независимо от рабочей температуры.