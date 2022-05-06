Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
Арт. 720757
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-09Х1М
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Марка электрода
|ТМЛ-1У
- Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У применяется для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 °C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР, независимо от рабочей температуры.
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.06-0.12%
- Mn: 0.5-0.9%
- Cr: 0.8-1.2%
- Mo: 0.4-0.7%
- S: <= 0.025%
- P:<=0.035%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 130–170 А
- Вертикальное: 110–140 А
- Потолочное: 100–120 А