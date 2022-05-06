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Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
5.0
2
595 ₽
Электроды
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
    Арт. 720757
    5.0
    2
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
    Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг
      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг

      Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У 4мм, 5 кг

      595 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720757
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-09Х1М
      Марка электрода
      		ТМЛ-1У
      Все характеристики
      595 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ЭЛЗ ТМЛ-1У применяется для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 °C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР, независимо от рабочей температуры.

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.06-0.12%
        • Mn: 0.5-0.9%
        • Cr: 0.8-1.2%
        • Mo: 0.4-0.7%
        • S: <= 0.025%
        • P:<=0.035%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 130–170 А
        • Вертикальное: 110–140 А
        • Потолочное: 100–120 А