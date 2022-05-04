Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 3мм, 5кг

Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У предназначены для сварки методом MMA ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву - 490 Мпа

Относительное удлинение - 20%

Ударная вязкость - 130 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 9 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.12%

Mn: 0.7-1%

Si: 0.2-0.45%

S: <0.03%

P: <0.035%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва