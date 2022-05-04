Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 3мм, 5кг
Арт. 720631
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|ТМУ-21У
Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У предназначены для сварки методом MMA ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву - 490 Мпа
- Относительное удлинение - 20%
- Ударная вязкость - 130 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 9 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.12%
- Mn: 0.7-1%
- Si: 0.2-0.45%
- S: <0.03%
- P: <0.035%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-115 А
- Вертикальное: 75-100 А
- Потолочное: 60-90 А