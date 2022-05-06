Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг
Арт. 720638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|ТМУ-21У
- Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У предназначены для сварки методом MMA ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.
Параметры:
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
- Временное сопротивление разрыву - 490 Мпа
- Относительное удлинение - 20%
- Ударная вязкость - 127 Дж/см2
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.07–0.12%
- Mn: 0.7–1.0%
- Si: 0.20-0.43%
- S: <0.035%
- P: <0.040%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 130-170 А
- Вертикальное: 110-140 А
- Потолочное: 100-120 А