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Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг
5.0
2
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Электроды
    Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг
    Арт. 720638
    5.0
    2
    Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг

      Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720638
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		ТМУ-21У
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У предназначены для сварки методом MMA ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.

        Параметры:

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 490 Мпа
        • Относительное удлинение - 20%
        • Ударная вязкость - 127 Дж/см2

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.07–0.12%
        • Mn: 0.7–1.0%
        • Si: 0.20-0.43%
        • S: <0.035%
        • P: <0.040%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 130-170 А
        • Вертикальное: 110-140 А
        • Потолочное: 100-120 А