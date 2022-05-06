Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У 4мм, 5кг

Параметры:

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг

Временное сопротивление разрыву - 490 Мпа

Относительное удлинение - 20%

Ударная вязкость - 127 Дж/см2

Химический состав наплавленного металла

C: <0.07–0.12%

Mn: 0.7–1.0%

Si: 0.20-0.43%

S: <0.035%

P: <0.040%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 130-170 А

Вертикальное: 110-140 А

Потолочное: 100-120 А

Электроды ЭЛЗ ТМУ-21У предназначены для сварки методом MMA ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности.