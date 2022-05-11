Угольные омедненные электроды (10 мм)

Преимущества

Изготовлены из графита

Могут применяться как для резки, так и для строжки, а также для других видов обработки металлов

Значительно повышают эффективность и срок службы воздушно-дуговых резаков

Угольные электроды состоят из электротехнического угля, представленного в виде стержней с круглым сечением и гладкой поверхностью. Угольные электроды находят широкое применение для обработки металлов, в том числе для удаления дефектов литья, терморихтовки, строжки и т.д., также они могут использоваться для сварки электрических проводов.