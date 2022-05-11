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Угольные омедненные электроды (10 мм)
5.0
3
Найти аналог
Электроды
    Угольные омедненные электроды (10 мм)
    Арт. 720496
    5.0
    3
    Угольные омедненные электроды (10 мм)

      Угольные омедненные электроды (10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720496
      5.0
      3

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Свариваемый материал
      		металл, углеродистая сталь
      Покрытие
      		угольное-омедненное
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угольные электроды состоят из электротехнического угля, представленного в виде стержней с круглым сечением и гладкой поверхностью. Угольные электроды находят широкое применение для обработки металлов, в том числе для удаления дефектов литья, терморихтовки, строжки и т.д., также они могут использоваться для сварки электрических проводов.

        Преимущества

        • Изготовлены из графита
        • Могут применяться как для резки, так и для строжки, а также для других видов обработки металлов
        • Значительно повышают эффективность и срок службы воздушно-дуговых резаков