Угольные омедненные электроды (6,5 мм)
Арт. 720492
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
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Покрытие
|угольное-омедненное
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Диаметр, мм
|6.5
- Угольные электроды состоят из электротехнического угля, представленного в виде стержней с круглым сечением и гладкой поверхностью. Угольные электроды находят широкое применение для обработки металлов, в том числе для удаления дефектов литья, терморихтовки, строжки и т.д., также они могут использоваться для сварки электрических проводов.
Преимущества
- Изготовлены из графита
- Могут применяться как для резки, так и для строжки, а также для других видов обработки металлов
- Значительно повышают эффективность и срок службы воздушно-дуговых резаков