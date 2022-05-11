Угольные омедненные электроды (8 мм)

Медно угольный электрод используется для обработки металлических заготовок, изделий и конструкций. Электрод представляет собой стержень круглого сечения, изготовленный из графита. С его помощью можно устранить дефекты, появившиеся в процессе терморихтовки, резки, строжки, формовки, литья и других видов работ по металлу. Омедненный угольный электрод купить можно также для прошивания отверстий и сваривания медных электрокабелей.

Преимущества электродов угольных омедненных 8мм:

Изготовлены из графита;

Могут применяться для многих видов обработки металлов;

Значительно повышают эффективность работы при резке;

Имеют долгий срок хранения.

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