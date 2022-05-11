Угольные омедненные электроды (8 мм)
Арт. 720529
Характеристики
|
Страна производства
|Канада
|
Родина бренда
|Китай
|
Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь
|
Покрытие
|угольное-омедненное
|
Диаметр, мм
|8
Медно угольный электрод используется для обработки металлических заготовок, изделий и конструкций. Электрод представляет собой стержень круглого сечения, изготовленный из графита. С его помощью можно устранить дефекты, появившиеся в процессе терморихтовки, резки, строжки, формовки, литья и других видов работ по металлу. Омедненный угольный электрод купить можно также для прошивания отверстий и сваривания медных электрокабелей.
Преимущества электродов угольных омедненных 8мм:
- Изготовлены из графита;
- Могут применяться для многих видов обработки металлов;
- Значительно повышают эффективность работы при резке;
- Имеют долгий срок хранения.
Комплектация:
- Электрод