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Угольные омедненные электроды (8 мм)
5.0
3
50 ₽
Электроды
    Угольные омедненные электроды (8 мм)
    Арт. 720529
    5.0
    3
    Угольные омедненные электроды (8 мм)

      Угольные омедненные электроды (8 мм)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 720529
      5.0
      3

      Характеристики

      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Китай
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Покрытие
      		угольное-омедненное
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Медно угольный электрод используется для обработки металлических заготовок, изделий и конструкций. Электрод представляет собой стержень круглого сечения, изготовленный из графита. С его помощью можно устранить дефекты, появившиеся в процессе терморихтовки, резки, строжки, формовки, литья и других видов работ по металлу. Омедненный угольный электрод купить можно также для прошивания отверстий и сваривания медных электрокабелей.

        Преимущества электродов угольных омедненных 8мм:

        • Изготовлены из графита;
        • Могут применяться для многих видов обработки металлов;
        • Значительно повышают эффективность работы при резке;
        • Имеют долгий срок хранения.

        Комплектация:

        • Электрод