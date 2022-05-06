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Электроды УОНИ 13/45 3мм 3 кг
4.5
2
570 ₽
Электроды
    Электроды УОНИ 13/45 3мм 3 кг
    Арт. 720291
    4.5
    2
    Электроды УОНИ 13/45 3мм 3 кг

      Электроды УОНИ 13/45 3мм 3 кг

      570 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720291
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/45
      Все характеристики
      570 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды УОНИ-13/55 (3 кг; 3 мм) СЗСМ 067810 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, в том числе, работающих при знакопеременных нагрузках и отрицательных температурах. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов, вне зависимости от климатических условий (до -50). Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 300±10°C 1 час.

        Преимущества

        • Коэффициент наплавки, г/Ач 9.5
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.5