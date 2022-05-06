Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг

Временное сопротивление разрыву 490 Мпа

Относительное удлинение 22%

Ударная вязкость 140 Дж/см 2

Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: <0.1%

Mn: 0.9-1.5%

Si: 0.25-0.6%

S: <0.03%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 40-60 А

Вертикальное: 40-55 А

Потолочное 40-55 А

Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов, стойкий к образованию кристаллизационных трещин.