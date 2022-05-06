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Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
5.0
2
290 ₽
Электроды
    Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
    Арт. 720415
    5.0
    2
    Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
    Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
    Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)
      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)

      Электроды СЗСМ УОНИ 13/55 2мм (пачка 1кг)

      290 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720415
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      290 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СЗСМ УОНИ 13/55  предназначены для сварки методом MMA ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить на постоянном токе обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов, стойкий к образованию кристаллизационных трещин.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1.5 кг
        • Временное сопротивление разрыву 490 Мпа
        • Относительное удлинение 22%
        • Ударная вязкость 140 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки 9.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.1%
        • Mn: 0.9-1.5%
        • Si: 0.25-0.6%
        • S: <0.03%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 40-60 А
        • Вертикальное: 40-55 А
        • Потолочное 40-55 А