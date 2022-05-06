Электроды Уони 13/55 3мм (пачка 3кг)

Преимущества

Коэффициент наплавки, г/Ач 9.5

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг 1.5

Электроды УОНИ-13/55 (3 кг; 3 мм) СЗСМ 067810 предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, в том числе, работающих при знакопеременных нагрузках и отрицательных температурах. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов, вне зависимости от климатических условий (до -50). Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 300±10°C 1 час.