Электроды УОНИ 13/55 4мм 5 кг

Электроды УОНИ 13/55 СЗСМ Ц0012650 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить постоянным током обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг

Временное сопротивление разрыву - 490 МПа

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 140 Дж/см 2

Коэффициент наплавки – 9.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: ≤0.1%

Mn: 0.9-1.4%

Si: 0.25-0.5%

S: <0.03%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва