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Электроды УОНИ 13/55 4мм 5 кг
4.5
2
836 ₽
Электроды
    Электроды УОНИ 13/55 4мм 5 кг
    Арт. 7214
    4.5
    2
    Электроды УОНИ 13/55 4мм 5 кг

      Электроды УОНИ 13/55 4мм 5 кг

      836 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 7214
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      836 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды УОНИ 13/55 СЗСМ Ц0012650 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить постоянным током обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
        • Временное сопротивление разрыву - 490 МПа
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 140 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки – 9.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: ≤0.1%
        • Mn: 0.9-1.4%
        • Si: 0.25-0.5%
        • S: <0.03%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 160-190 А
        • Вертикальное: 130-160 А
        • Потолочное: 130-160 А