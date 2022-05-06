Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг

Параметры

Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч

Временное сопротивление — 510-660 МПа

Предел текучести — 410 МПа

Относительное удлинение — 24%

Ударная вязкость — 140 Дж/см 2

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Химический состав наплавленного металла

С:<0.11%

Mn:0.65-1.2%

Si: 0.18-0.5%

S:< 0.03%

P:< 0.03%

Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 применяются для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.