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Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг
4.5
2
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Электроды
    Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг
    Арт. 720511
    4.5
    2
    Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг

      Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720511
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 применяются для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.

        Параметры

        • Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч
        • Временное сопротивление — 510-660 МПа
        • Предел текучести — 410 МПа
        • Относительное удлинение — 24%
        • Ударная вязкость — 140 Дж/см2
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

        Химический состав наплавленного металла

        • С:<0.11%
        • Mn:0.65-1.2%
        • Si: 0.18-0.5%
        • S:< 0.03%
        • P:< 0.03%