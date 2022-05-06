Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 4мм, 5кг
Арт. 720511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды ЭЛЗ УОНИ 13/55 применяются для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.
Параметры
- Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч
- Временное сопротивление — 510-660 МПа
- Предел текучести — 410 МПа
- Относительное удлинение — 24%
- Ударная вязкость — 140 Дж/см2
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
Химический состав наплавленного металла
- С:<0.11%
- Mn:0.65-1.2%
- Si: 0.18-0.5%
- S:< 0.03%
- P:< 0.03%