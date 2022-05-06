Электроды УОНИ 13/55 5мм 5 кг
Арт. 7215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды УОНИ 13/55 СЗСМ Ц0012652 предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка ведется во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Работы следует проводить постоянным током обратной полярности. Наплавленный металл образует ровный и высококачественный шов.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.5 кг
- Временное сопротивление разрыву - 490 МПа
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 140 Дж/см2
- Коэффициент наплавки – 9.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: ≤0.1%
- Mn: 0.9-1.4%
- Si: 0.25-0.5%
- S: <0.03%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 180-240 А
- Вертикальное: 160-200 А