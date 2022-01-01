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Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)
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Электроды
    Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)
    Арт. 720330205
    Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)

      Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330205

      Характеристики

      Производитель
      		ЛЭЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды марки ЛЭЗ УОНИ-13/55 предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно при работе в условиях пониженных температур. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

        Химический состав наплавленного металла

        • Углерод, не более: 0,12
        • Марганец: 0,70-1,20
        • Кремний: 0,20-0,50
        • Сера, не более: 0,030
        • Фосфор, не более: 0,030