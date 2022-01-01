Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)

Химический состав наплавленного металла

Углерод, не более: 0,12

Марганец: 0,70-1,20

Кремний: 0,20-0,50

Сера, не более: 0,030

Фосфор, не более: 0,030

Электроды марки ЛЭЗ УОНИ-13/55 предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно при работе в условиях пониженных температур. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.