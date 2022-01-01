Электроды УОНИ 13/55 5мм (Лосиноостровские)
Арт. 720330205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды марки ЛЭЗ УОНИ-13/55 предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно при работе в условиях пониженных температур. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Химический состав наплавленного металла
- Углерод, не более: 0,12
- Марганец: 0,70-1,20
- Кремний: 0,20-0,50
- Сера, не более: 0,030
- Фосфор, не более: 0,030