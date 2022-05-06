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Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг
5.0
2
1 200 ₽
Электроды
    Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг
    Арт. 720510
    5.0
    2
    Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг

      Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг

      1 200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720510
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЭЛЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.11%
        • Mn: 0.65–1.2%
        • Si: 0.18–0.5%
        • S: <0.03%
        • P: <0.03%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 90-130 А
        • Вертикальное: 80-120 А
        • Потолочное: 90-110 А