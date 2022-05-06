Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг
Арт. 720510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.
Химический состав наплавленного металла
- C: <0.11%
- Mn: 0.65–1.2%
- Si: 0.18–0.5%
- S: <0.03%
- P: <0.03%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 90-130 А
- Вертикальное: 80-120 А
- Потолочное: 90-110 А