Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 3мм, 5кг

Химический состав наплавленного металла

C: <0.11%

Mn: 0.65–1.2%

Si: 0.18–0.5%

S: <0.03%

P: <0.03%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 90-130 А

Вертикальное: 80-120 А

Потолочное: 90-110 А

Электроды ЭЛЗ УОНИ 3/55 предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.