Бензиновый генератор Ресанта БГ 3000 Р

Электрогенератор Ресанта БГ 3000 Р применяется в качестве резервного источника питания. Агрегат отличается мощным двигателем и имеет высокий КПД. Генератор оснащен функцией защиты от перегрева при длительной работе, имеет многофункциональный цифровой дисплей. Техника предназначена для эксплуатации на даче, в загородном доме, в небольших магазинах, ларьках, гараже.

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 3000 Р имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя через ручной стартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества



