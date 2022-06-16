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Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Арт. О00000013352
    5.0
    1
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э

      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000013352
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 является силовой техникой бытового класса. Применяется в качестве резервного источника питания в случае аварий в центральной электросети. Агрегат отличается высоким КПД и мощным двигателем. Генератор оснащен электростартером, цифровым дисплеем, счетчиком моточасов. Есть 2 розетки 16А. Агрегат идеален для эксплуатации в мастерских, небольших магазинах, ларьках, на даче и в гараже.

        Преимущества

        • Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 имеет увеличенный ресурс двигателя
        • Быстрый запуск двигателя в любых условиях через электростартер
        • Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
        • Низкий уровень шума
        • Небольшой вес и размеры
        • Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
        • Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
        • Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
        • Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
        • Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества