Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя в любых условиях через электростартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества

Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 является силовой техникой бытового класса. Применяется в качестве резервного источника питания в случае аварий в центральной электросети. Агрегат отличается высоким КПД и мощным двигателем. Генератор оснащен электростартером, цифровым дисплеем, счетчиком моточасов. Есть 2 розетки 16А. Агрегат идеален для эксплуатации в мастерских, небольших магазинах, ларьках, на даче и в гараже.