Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Э
Арт. О00000013352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.63
- Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 является силовой техникой бытового класса. Применяется в качестве резервного источника питания в случае аварий в центральной электросети. Агрегат отличается высоким КПД и мощным двигателем. Генератор оснащен электростартером, цифровым дисплеем, счетчиком моточасов. Есть 2 розетки 16А. Агрегат идеален для эксплуатации в мастерских, небольших магазинах, ларьках, на даче и в гараже.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 имеет увеличенный ресурс двигателя
- Быстрый запуск двигателя в любых условиях через электростартер
- Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
- Низкий уровень шума
- Небольшой вес и размеры
- Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
- Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
- Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
- Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества