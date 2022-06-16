Бензиновый генератор Ресанта БГ 6500 Р

Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Р представляет собой мощную силовую технику. Данная модель оснащена счетчиком моточасов, цифровым дисплеем, который отображает основные показатели работы. Генератор имеет надежный одноцилиндровый двигатель, работающий на неэтилированном бензине. Предназначен для использования в ларьках, магазинах, небольших предприятиях, а также на даче, в гараже. Имеет компактный корпус.

Преимущества