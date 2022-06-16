Бензиновый генератор Ресанта БГ 6500 Р
Арт. О00000013166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Р представляет собой мощную силовую технику. Данная модель оснащена счетчиком моточасов, цифровым дисплеем, который отображает основные показатели работы. Генератор имеет надежный одноцилиндровый двигатель, работающий на неэтилированном бензине. Предназначен для использования в ларьках, магазинах, небольших предприятиях, а также на даче, в гараже. Имеет компактный корпус.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Р имеет увеличенный ресурс двигателя
- Быстрый запуск двигателя через ручной стартер
- Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
- Низкий уровень шума
- Небольшой вес и размеры
- Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
- Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
- Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях
- Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
- Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества