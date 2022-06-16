Бензиновый генератор Ресанта БГ 8000 Р
Арт. О00000013295
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Стартер
|ручной
|
Вид топлива
|бензин
- Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Р 64/1/47 - мощный силовой агрегат, используемый в качестве резервного источника питания в случае аварийных ситуаций. Техника имеет высокий КПД, отличается простотой обслуживания и долгим сроком службы. Генератор оснащен четким цифровым дисплеем, который отображает параметры напряжения и частоты тока. 2 розетки на 16А и 1 на 32А имеют пластиковые защитные крышки.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Р 64/1/47 имеет увеличенный ресурс двигателя
- Быстрый запуск двигателя через ручной стартер
- Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
- Низкий уровень шума
- Небольшой вес и размеры
- Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
- Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
- Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях
- Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
- Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества