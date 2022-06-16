Бензиновый генератор Ресанта БГ 8000 Р

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Р 64/1/47 имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя через ручной стартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества

Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Р 64/1/47 - мощный силовой агрегат, используемый в качестве резервного источника питания в случае аварийных ситуаций. Техника имеет высокий КПД, отличается простотой обслуживания и долгим сроком службы. Генератор оснащен четким цифровым дисплеем, который отображает параметры напряжения и частоты тока. 2 розетки на 16А и 1 на 32А имеют пластиковые защитные крышки.