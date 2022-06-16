Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Э
Арт. О00000013277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.74
- Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Э 64/1/49 предназначен для автономного электроснабжения. В качестве первичного двигателя используется четырехтактный карбюраторный двигатель, топливом для которого является неэтилированный бензин. Генератор предназначен для получения электроэнергии в тех местах, где отсутствует магистральное электроснабжение. Это касается, как частных домов, где агрегат может использоваться в качестве резервного источника питания, так и различных участков работ, где это нужно для оборудования и проведения работ.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Э 64/1/49 обладает повышенным ресурсом
- Высокое качество, надежность и оснащенность
- Компактный корпус
- Малый вес
- Не требует особого обслуживания
- Долгий срок службы
- Защита от перегрева
- Быстрый запуск
- Розетки защищены от попадания влаги и пыли с помощью пластиковых крышек
- Металлическая рама защищает узлы агрегата от повреждений
- Подходит для бытовых и профессиональных целей
- Мощный и надежный двигатель
- Медная обмотка альтернатора