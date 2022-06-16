Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Э

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Э 64/1/49 обладает повышенным ресурсом

Высокое качество, надежность и оснащенность

Компактный корпус

Малый вес

Не требует особого обслуживания

Долгий срок службы

Защита от перегрева

Быстрый запуск

Розетки защищены от попадания влаги и пыли с помощью пластиковых крышек

Металлическая рама защищает узлы агрегата от повреждений

Подходит для бытовых и профессиональных целей

Мощный и надежный двигатель

Медная обмотка альтернатора

Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Э 64/1/49 предназначен для автономного электроснабжения. В качестве первичного двигателя используется четырехтактный карбюраторный двигатель, топливом для которого является неэтилированный бензин. Генератор предназначен для получения электроэнергии в тех местах, где отсутствует магистральное электроснабжение. Это касается, как частных домов, где агрегат может использоваться в качестве резервного источника питания, так и различных участков работ, где это нужно для оборудования и проведения работ.