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Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Арт. О00000013338
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р

      Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000013338
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		3.74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 используется для автономного электроснабжения. Оснащен четырехтактным карбюраторным двигателем, который работает на бензине. Генератор подходит для эксплуатации в частном доме, на даче, при проведении ремонтных работ. Есть две розетки для подключения оборудования.

        Преимущества

        • Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 обладает повышенным ресурсом
        • Высокое качество, надежность и оснащенность
        • Компактный корпус
        • Малый вес
        • Не требует особого обслуживания
        • Долгий срок службы
        • Защита от перегрева
        • Быстрый запуск
        • Розетки защищены от попадания влаги и пыли с помощью пластиковых крышек
        • Металлическая рама защищает узлы агрегата от повреждений
        • Подходит для бытовых и профессиональных целей
        • Мощный и надежный двигатель
        • Медная обмотка альтернатора