Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р
Арт. О00000013338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|3.74
- Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 используется для автономного электроснабжения. Оснащен четырехтактным карбюраторным двигателем, который работает на бензине. Генератор подходит для эксплуатации в частном доме, на даче, при проведении ремонтных работ. Есть две розетки для подключения оборудования.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 обладает повышенным ресурсом
- Высокое качество, надежность и оснащенность
- Компактный корпус
- Малый вес
- Не требует особого обслуживания
- Долгий срок службы
- Защита от перегрева
- Быстрый запуск
- Розетки защищены от попадания влаги и пыли с помощью пластиковых крышек
- Металлическая рама защищает узлы агрегата от повреждений
- Подходит для бытовых и профессиональных целей
- Мощный и надежный двигатель
- Медная обмотка альтернатора