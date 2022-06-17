Бензиновый генератор Ресанта БГ 9500 Р

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 обладает повышенным ресурсом

Высокое качество, надежность и оснащенность

Компактный корпус

Малый вес

Не требует особого обслуживания

Долгий срок службы

Защита от перегрева

Быстрый запуск

Розетки защищены от попадания влаги и пыли с помощью пластиковых крышек

Металлическая рама защищает узлы агрегата от повреждений

Подходит для бытовых и профессиональных целей

Мощный и надежный двигатель

Медная обмотка альтернатора

Электрогенератор Ресанта БГ 9500 Р 64/1/53 используется для автономного электроснабжения. Оснащен четырехтактным карбюраторным двигателем, который работает на бензине. Генератор подходит для эксплуатации в частном доме, на даче, при проведении ремонтных работ. Есть две розетки для подключения оборудования.