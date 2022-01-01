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Электрогенератор Huter DY12500LX
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Бензиновые генераторы
    Электрогенератор Huter DY12500LX
    Арт. 1079120
    Электрогенератор Huter DY12500LX

      Электрогенератор Huter DY12500LX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079120

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Huter DY12500LX служит для получения электроэнергии, широко используется на строительных площадках и промышленных складах. Генератор оснащен надежным двигателем Huter LT-620, мощность которого составляет 20 лошадиных сил. С помощью масляного щупа оператор всегда сможет измерить уровень масла в картере. Электростанция оснащена автоматическим выключателем переменного тока, защищающим ее от короткого замыкания.

        Преимущества

        • Большая мощность
        • Небольшой расход топлива
        • Воздушное принудительное охлаждение
        • Система питания карбюратор
        • Верхнее расположение клапанов
        • Небольшой расход масла, всего 6.8 г/кВтч
        • Минимальная вибрация при работе