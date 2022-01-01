Преимущества

Электрогенератор Huter DY12500LX служит для получения электроэнергии, широко используется на строительных площадках и промышленных складах. Генератор оснащен надежным двигателем Huter LT-620, мощность которого составляет 20 лошадиных сил. С помощью масляного щупа оператор всегда сможет измерить уровень масла в картере. Электростанция оснащена автоматическим выключателем переменного тока, защищающим ее от короткого замыкания.