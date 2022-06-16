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Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Арт. О00000012982
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)

      Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012982
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрогенератор Huter DY6500LXA прост и удобен в применении, встроенная система автоматического запуска заводит генератор, когда пропадает напряжение во внешней сети и глушит, когда напряжение появляется вновь. Дистанционный пульт управления позволяет заводить и глушить  генератор на расстоянии до 15 метров. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Данная модель может работать как на газу, так и на бензине. Принудительное воздушное охлаждение двигателя предотвращает его поломку вследствие перегрева. Его широко используют для питания электрооборудования на даче, отдыхе или в быту при отключении электросети. Для данной модели генератора подойдет аккумулятор напряжением 12 В, емкостью 10-12 А/ч.

        Преимущества

        • Встроенная система автоматического запуска
        • Удобное расположение топливного бака
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
        • Металлическая силовая рама
        • Простота эксплуатации
        • Надежный двигатель