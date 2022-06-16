Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)
Арт. О00000012982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Электрогенератор Huter DY6500LXA прост и удобен в применении, встроенная система автоматического запуска заводит генератор, когда пропадает напряжение во внешней сети и глушит, когда напряжение появляется вновь. Дистанционный пульт управления позволяет заводить и глушить генератор на расстоянии до 15 метров. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Данная модель может работать как на газу, так и на бензине. Принудительное воздушное охлаждение двигателя предотвращает его поломку вследствие перегрева. Его широко используют для питания электрооборудования на даче, отдыхе или в быту при отключении электросети. Для данной модели генератора подойдет аккумулятор напряжением 12 В, емкостью 10-12 А/ч.
Преимущества
- Встроенная система автоматического запуска
- Удобное расположение топливного бака
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
- Металлическая силовая рама
- Простота эксплуатации
- Надежный двигатель