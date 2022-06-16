Бензиновый генератор Huter DY6500LXA (с АВР)

Преимущества

Встроенная система автоматического запуска

Удобное расположение топливного бака

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании

Металлическая силовая рама

Простота эксплуатации

Надежный двигатель

Электрогенератор Huter DY6500LXA прост и удобен в применении, встроенная система автоматического запуска заводит генератор, когда пропадает напряжение во внешней сети и глушит, когда напряжение появляется вновь. Дистанционный пульт управления позволяет заводить и глушить генератор на расстоянии до 15 метров. Станция оснащена защитой от короткого замыкания и перегрузок и индикаторами уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Данная модель может работать как на газу, так и на бензине. Принудительное воздушное охлаждение двигателя предотвращает его поломку вследствие перегрева. Его широко используют для питания электрооборудования на даче, отдыхе или в быту при отключении электросети. Для данной модели генератора подойдет аккумулятор напряжением 12 В, емкостью 10-12 А/ч.