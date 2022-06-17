Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
Арт. О00000013016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.2
- Электрогенератор Huter DY8000LXA 64/1/30 применяется в качестве альтернативного источника электропитания в местах с отсутствием или ограничением энергоснабжения - в загородной зоне, на необорудованных рабочих площадках. Модель автономно питает приборы общей мощностью до 6500 Вт. Опционально возможен монтаж газового двигателя и использования в качестве топлива пропана и пропан-бутана. Встроенная система автоматического запуска существенно облегчает эксплуатацию и обеспечивает самостоятельное включение устройства в случае пропадания питающей сети.
Преимущества
- Частота тока - 50 Гц
- Щеточный синхронный альтернатор
- Одноцилиндровый бензиновый двигатель
- Топливо - неэтилированный бензин АИ-92
- Система смазки разбрызгиванием
- Принудительное воздушное охлаждение двигателя
- Расход масла - 6.8 г/кВтч
- Наличие электростартера для легкого запуска