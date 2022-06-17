Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)

Преимущества

Частота тока - 50 Гц

Щеточный синхронный альтернатор

Одноцилиндровый бензиновый двигатель

Топливо - неэтилированный бензин АИ-92

Система смазки разбрызгиванием

Принудительное воздушное охлаждение двигателя

Расход масла - 6.8 г/кВтч

Наличие электростартера для легкого запуска

Электрогенератор Huter DY8000LXA 64/1/30 применяется в качестве альтернативного источника электропитания в местах с отсутствием или ограничением энергоснабжения - в загородной зоне, на необорудованных рабочих площадках. Модель автономно питает приборы общей мощностью до 6500 Вт. Опционально возможен монтаж газового двигателя и использования в качестве топлива пропана и пропан-бутана. Встроенная система автоматического запуска существенно облегчает эксплуатацию и обеспечивает самостоятельное включение устройства в случае пропадания питающей сети.