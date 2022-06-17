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Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Арт. О00000013016
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
    Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)
      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)

      Бензиновый генератор Huter DY8000LXA (с АВР)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013016
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Huter DY8000LXA 64/1/30 применяется в качестве альтернативного источника электропитания в местах с отсутствием или ограничением энергоснабжения - в загородной зоне, на необорудованных рабочих площадках. Модель автономно питает приборы общей мощностью до 6500 Вт. Опционально возможен монтаж газового двигателя и использования в качестве топлива пропана и пропан-бутана. Встроенная система автоматического запуска существенно облегчает эксплуатацию и обеспечивает самостоятельное включение устройства в случае пропадания питающей сети.

        Преимущества

        • Частота тока - 50 Гц
        • Щеточный синхронный альтернатор
        • Одноцилиндровый бензиновый двигатель
        • Топливо - неэтилированный бензин АИ-92
        • Система смазки разбрызгиванием
        • Принудительное воздушное охлаждение двигателя
        • Расход масла - 6.8 г/кВтч
        • Наличие электростартера для легкого запуска