Бензиновый генератор Huter DY9500LX

Преимущества

Защита розеток - специальные крышки защищают розетки от попадания пыли, влаги

Тип смазки - разбрызгиванием

Эффективная система воздушного охлаждения двигателя

Запуск Huter DY9500LX 64/1/40 - ручной стартер/электростартер

Синхронный альтернатор обеспечивает стабильную и длительную работу на номинальной мощности

Электрогенератор Huter DY9500LX 64/1/40 представляет собой автономный источник энергии вдали от электросети - на даче, в походе и пр. Устройство имеет компактный корпус, что позволяет его легко транспортировать в легковом автомобиле. Данная модель оснащена принудительной системой воздушного охлаждения. Розетки электрогенератора закрыты защитными крышками, что препятствует попаданию пыли и влаги.