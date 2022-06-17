Бензиновый генератор Huter DY9500LX
Арт. О00000012956
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.8
- Электрогенератор Huter DY9500LX 64/1/40 представляет собой автономный источник энергии вдали от электросети - на даче, в походе и пр. Устройство имеет компактный корпус, что позволяет его легко транспортировать в легковом автомобиле. Данная модель оснащена принудительной системой воздушного охлаждения. Розетки электрогенератора закрыты защитными крышками, что препятствует попаданию пыли и влаги.
Преимущества
- Защита розеток - специальные крышки защищают розетки от попадания пыли, влаги
- Тип смазки - разбрызгиванием
- Эффективная система воздушного охлаждения двигателя
- Запуск Huter DY9500LX 64/1/40 - ручной стартер/электростартер
- Синхронный альтернатор обеспечивает стабильную и длительную работу на номинальной мощности