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Бензиновый генератор Huter DY9500LX
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Арт. О00000012956
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
    Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX
      Бензиновый генератор Huter DY9500LX

      Бензиновый генератор Huter DY9500LX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012956
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрогенератор Huter DY9500LX 64/1/40 представляет собой автономный источник энергии вдали от электросети - на даче, в походе и пр. Устройство имеет компактный корпус, что позволяет его легко транспортировать в легковом автомобиле. Данная модель оснащена принудительной системой воздушного охлаждения. Розетки электрогенератора закрыты защитными крышками, что препятствует попаданию пыли и влаги.

        Преимущества

        • Защита розеток - специальные крышки защищают розетки от попадания пыли, влаги
        • Тип смазки - разбрызгиванием
        • Эффективная система воздушного охлаждения двигателя
        • Запуск Huter DY9500LX 64/1/40 - ручной стартер/электростартер
        • Синхронный альтернатор обеспечивает стабильную и длительную работу на номинальной мощности