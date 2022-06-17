Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый генератор Eurolux G6500A
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Eurolux G6500A
    Арт. О00000013072
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Eurolux G6500A

      Бензиновый генератор Eurolux G6500A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013072
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Eurolux G6500A  64/1/42 - компактный мобильный источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 5.5 кВт. Прибор предназначен для автономного энергоснабжения бытовых электроприборов. Может использоваться в качестве полевой электростанции для работы сварочного оборудования и электроинструментов. В компоновке модели предусмотрена защита от перегрузки и короткого замыкания, система стабилизации всех параметров электричества. В комплект электрического генератора Евролюкс G6500A входит одноцилиндровый четырёхтактный двигатель, оборудованный принудительной системой охлаждения, датчиком уровня масла, автоматически отключающим прибор при критическом падении или нехватке. Генерирующая установка синхронного типа с надёжным щёточным механизмом.

        Преимущества

        • Мобильность Eurolux G6500A  64/1/42
        • Компактность
        • Низкий расход бензина
        • Оптимальная производительность