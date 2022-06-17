Бензиновый генератор Eurolux G6500A

Преимущества

Мобильность Eurolux G6500A 64/1/42

Компактность

Низкий расход бензина

Оптимальная производительность

Электрогенератор Eurolux G6500A 64/1/42 - компактный мобильный источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 5.5 кВт. Прибор предназначен для автономного энергоснабжения бытовых электроприборов. Может использоваться в качестве полевой электростанции для работы сварочного оборудования и электроинструментов. В компоновке модели предусмотрена защита от перегрузки и короткого замыкания, система стабилизации всех параметров электричества. В комплект электрического генератора Евролюкс G6500A входит одноцилиндровый четырёхтактный двигатель, оборудованный принудительной системой охлаждения, датчиком уровня масла, автоматически отключающим прибор при критическом падении или нехватке. Генерирующая установка синхронного типа с надёжным щёточным механизмом.