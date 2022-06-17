Бензиновый генератор Huter HT950A
Арт. О00000013005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.4
- Бензиновый генератор Huter HT950A имеет компактные габаритные размеры и малый вес, а также снабжен практичной транспортировочной рукояткой - это делает генератор мобильным и позволяет вывозить его на природу. Двухтактный одноцилиндровый двигатель обеспечивает надежную работу генератора, длительный срок службы и экономичное потребление топлива.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Компактные габариты и малый вес
- Безщеточный альтернатор
- Удобная система смазки
- Воздушное охлаждение
- Наличие подсоса для быстрого запуска
- Розетка 220 В с вилкой в комплекте