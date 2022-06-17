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Бензиновый генератор Huter HT950A
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Арт. О00000013005
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
    Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A
      Бензиновый генератор Huter HT950A

      Бензиновый генератор Huter HT950A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013005
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый генератор Huter HT950A имеет компактные габаритные размеры и малый вес, а также снабжен практичной транспортировочной рукояткой - это делает генератор мобильным и позволяет вывозить его на природу. Двухтактный одноцилиндровый двигатель обеспечивает надежную работу генератора, длительный срок службы и экономичное потребление топлива.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Компактные габариты и малый вес
        • Безщеточный альтернатор
        • Удобная система смазки
        • Воздушное охлаждение
        • Наличие подсоса для быстрого запуска
        • Розетка 220 В с вилкой в комплекте