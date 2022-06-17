Преимущества

Низкий уровень шума

Компактные габариты и малый вес

Безщеточный альтернатор

Удобная система смазки

Воздушное охлаждение

Наличие подсоса для быстрого запуска

Розетка 220 В с вилкой в комплекте

Бензиновый генератор Huter HT950A имеет компактные габаритные размеры и малый вес, а также снабжен практичной транспортировочной рукояткой - это делает генератор мобильным и позволяет вывозить его на природу. Двухтактный одноцилиндровый двигатель обеспечивает надежную работу генератора, длительный срок службы и экономичное потребление топлива.