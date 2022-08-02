Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
Арт. X3030327
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
Арт. X3030327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8 сконструирован для профессионального использования. Оба инструмента работают от литий-ионных аккумуляторов напряжением 10.8 В и ёмкостью 1.3 А*ч. Камера применяется для осмотра труднодоступных и темных мест. Размер дисплея составляет 2.7 дюйма, а его разрешение - 320 x 240 px. Дрель-шуруповерт используется для просверливания отверстий и работ с крепежными элементами. Инструмент имеет две скорости: 0–350 об/мин/0-1.300 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 30 Нм. Число ступеней крутящего момента - 20+1.
ПреимуществаАккумуляторная смотровая камера Bosch GOS 10,8 V-LI
- Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке
- Работает от Li-lon аккумулятора (продолжительность работы на одной зарядке - 7-15 ч.)
- Небольшие габариты: 166х66х45 мм; Малый вес (всего 680 г)
- Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода
- Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора
- С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Функция реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
- Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Небольшие габариты (169х178 мм) и малый вес (всего 0,95 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве
- Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора