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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Арт. X3030327
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8  сконструирован для профессионального использования. Оба инструмента работают от литий-ионных аккумуляторов напряжением 10.8 В и ёмкостью 1.3 А*ч. Камера применяется для осмотра труднодоступных и темных мест. Размер дисплея составляет 2.7 дюйма, а его разрешение - 320 x 240 px. Дрель-шуруповерт используется для просверливания отверстий и работ с крепежными элементами. Инструмент имеет две скорости: 0–350 об/мин/0-1.300 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 30 Нм. Число ступеней крутящего момента - 20+1.

        Преимущества

        Аккумуляторная смотровая камера Bosch GOS 10,8 V-LI
        • Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке
        • Работает от Li-lon аккумулятора (продолжительность работы на одной зарядке - 7-15 ч.)
        • Небольшие габариты: 166х66х45 мм; Малый вес (всего 680 г)
        • Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода
        • Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора
        • С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов
         Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10,8-2-LI
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Функция реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
        • Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Небольшие габариты (169х178 мм) и малый вес (всего 0,95 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве
        • Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора