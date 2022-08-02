Преимущества

Возможность работы даже в темных помещениях, благодаря встроенной светодиодной подсветке

Работает от Li-lon аккумулятора (продолжительность работы на одной зарядке - 7-15 ч.)

Небольшие габариты: 166х66х45 мм; Малый вес (всего 680 г)

Устройство работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Полученные изображения можно просматривать на внешних устройствах, подключив кабель видео выхода

Автоматическое отключение камеры приблизительно через 20 минут покоя - для экономии заряда аккумулятора

С помощью поставляемых в комплекте магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Функция реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов

Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Небольшие габариты (169х178 мм) и малый вес (всего 0,95 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве

Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 10.8 0.601.241.002 с камерой инспекционной GOS 10.8 сконструирован для профессионального использования. Оба инструмента работают от литий-ионных аккумуляторов напряжением 10.8 В и ёмкостью 1.3 А*ч. Камера применяется для осмотра труднодоступных и темных мест. Размер дисплея составляет 2.7 дюйма, а его разрешение - 320 x 240 px. Дрель-шуруповерт используется для просверливания отверстий и работ с крепежными элементами. Инструмент имеет две скорости: 0–350 об/мин/0-1.300 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 30 Нм. Число ступеней крутящего момента - 20+1.