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Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В
    Арт. 704235312
    Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В

      Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235312

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 9 работает от электрической сети, напряжением 380 В. Данная модель обладает небольшими габаритами корпуса для удобства хранения и транспортировки. Устройство оборудовано высокопрочным корпусом, который надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для надежной установки пушка оснащена опорными ножками

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности 4.5/9.0 кВт
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
        • Высокопрочный прямоугольный корпус