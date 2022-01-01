Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В

Преимущества

Ступенчатая регулировка мощности 4.5/9.0 кВт

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали

Высокопрочный прямоугольный корпус

Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 9 работает от электрической сети, напряжением 380 В. Данная модель обладает небольшими габаритами корпуса для удобства хранения и транспортировки. Устройство оборудовано высокопрочным корпусом, который надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для надежной установки пушка оснащена опорными ножками