Электрокалорифер Patriot PT-Q 9 380В
Арт. 704235312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 9 работает от электрической сети, напряжением 380 В. Данная модель обладает небольшими габаритами корпуса для удобства хранения и транспортировки. Устройство оборудовано высокопрочным корпусом, который надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для надежной установки пушка оснащена опорными ножками
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности 4.5/9.0 кВт
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокопрочный прямоугольный корпус