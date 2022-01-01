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Электрокалорифер Patriot PT-R 5
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-R 5
    Арт. 70423554
    Электрокалорифер Patriot PT-R 5

      Электрокалорифер Patriot PT-R 5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 70423554

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-R 5 оснащена прочным металлическим корпусом, который обеспечивает продолжительный срок службы и безопасность эксплуатации. Для создания данной модели используются прочные и устойчивые к высоким температурам материалы. Нагревательный элемент защищен специальной сеткой, которая исключает случайный контакт или попадания внутрь строительного мусора и других предметов

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности 3/4,5 кВт.
        • Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 5 во время работы.
        • Терморегулятор.
        • Режим вентиляции без нагрева.
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.
        • Высокопрочный цилиндрический корпус.

        В нашем интернет-магазине вы сможете заказать в 1 клик тепловую пушку Patriot R 5. Низкая цена, достойное качество, быстрая доставка, долгий срок службы – эти преимущества говорят в пользу такой покупки.