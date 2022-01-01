Электрокалорифер Patriot PT-R 5
Арт. 70423554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-R 5 оснащена прочным металлическим корпусом, который обеспечивает продолжительный срок службы и безопасность эксплуатации. Для создания данной модели используются прочные и устойчивые к высоким температурам материалы. Нагревательный элемент защищен специальной сеткой, которая исключает случайный контакт или попадания внутрь строительного мусора и других предметов
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности 3/4,5 кВт.
- Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 5 во время работы.
- Терморегулятор.
- Режим вентиляции без нагрева.
- Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.
- Высокопрочный цилиндрический корпус.
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