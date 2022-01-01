Электрокалорифер Patriot PT-R 5

Преимущества

Ступенчатая регулировка мощности 3/4,5 кВт.

Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 5 во время работы.

Терморегулятор.

Режим вентиляции без нагрева.

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали.

Высокопрочный цилиндрический корпус.

Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-R 5 оснащена прочным металлическим корпусом, который обеспечивает продолжительный срок службы и безопасность эксплуатации. Для создания данной модели используются прочные и устойчивые к высоким температурам материалы. Нагревательный элемент защищен специальной сеткой, которая исключает случайный контакт или попадания внутрь строительного мусора и других предметовВ нашем интернет-магазине вы сможете заказать в 1 клик тепловую пушку Patriot R 5. Низкая цена, достойное качество, быстрая доставка, долгий срок службы – эти преимущества говорят в пользу такой покупки.