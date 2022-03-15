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Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40
5.0
2
26 640 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40
    Арт. 704164
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40
    Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40
      Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40
      Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40

      Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40

      26 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. 704164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		УМТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      26 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 923 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка УМТ СФО-40 предназначена для дополнительного временного или продолжительного нагрева (отопления) складских помещений, мастерских, торговых павильонов и т.п., а также для сушки строительных помещений после проведения штукатурно-отделочных работ, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др. Пушка предназначена для работы под надзором.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Высокоэффективные оребренные ТЭН, собственного производства
        • Ступенчатое переключение режимов мощности нагрева
        • Создание любого угла наклона корпуса
        • Удобное устройство для подключения электрического кабеля
        • Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
        • Использование качественных металлических крыльчаток и двигателей, обеспечивающих высокую производительность и бесшумную работу
        • 100% контроль качества на всех этапах производства