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Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Арт. 704305197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|595х400х100
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
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- Обогреватель Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 1500 Вт это один из самых эффективных отопительных приборов. В комнате его можно установить на пол, или зафиксировать на стене для экономии пространства. Ролики на ножках позволяют легко перевозить конвектор из одной части комнаты в другую. Применять электрический конвектор можно в жилых помещениях, зданиях административного и производственного назначения. Прибор обладает двумя ступенями мощности - 750 и 1500 Ватт, для мягкого или более интенсивного обогрева. Лучше всего работает в комнатах, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Выставить нужную температуру будет легко, так как обогреватель имеет контроллер на панели управления. Имеется функция автоматического отключения при перегревании. Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 купить можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 обогревателя
- Минималистичный дизайн
- Безопасность в эксплуатации
- Два типа установки
- Точная регулировка температуры обогрева
Комплектация
- Конвектор
- Кронштейн для монтажа на стену
- Набор ножек с роликами
- Комплект элементов крепежа
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка