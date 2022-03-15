Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500

Обогреватель Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 1500 Вт это один из самых эффективных отопительных приборов. В комнате его можно установить на пол, или зафиксировать на стене для экономии пространства. Ролики на ножках позволяют легко перевозить конвектор из одной части комнаты в другую. Применять электрический конвектор можно в жилых помещениях, зданиях административного и производственного назначения. Прибор обладает двумя ступенями мощности - 750 и 1500 Ватт, для мягкого или более интенсивного обогрева. Лучше всего работает в комнатах, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Выставить нужную температуру будет легко, так как обогреватель имеет контроллер на панели управления. Имеется функция автоматического отключения при перегревании. Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 купить можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 обогревателя

Минималистичный дизайн

Безопасность в эксплуатации

Два типа установки

Точная регулировка температуры обогрева

Комплектация