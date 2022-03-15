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Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
5.0
2
4 990 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Арт. 704305197
5.0
2
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500

Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-1500

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. 704305197
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
595х400х100
Блокировка управления (родительский контроль)
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Обогреватель Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 1500 Вт это один из самых эффективных отопительных приборов. В комнате его можно установить на пол, или зафиксировать на стене для экономии пространства. Ролики на ножках позволяют легко перевозить конвектор из одной части комнаты в другую. Применять электрический конвектор можно в жилых помещениях, зданиях административного и производственного назначения. Прибор обладает двумя ступенями мощности - 750 и 1500 Ватт, для мягкого или более интенсивного обогрева. Лучше всего работает в комнатах, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Выставить нужную температуру будет легко, так как обогреватель имеет контроллер на панели управления. Имеется функция автоматического отключения при перегревании. Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 купить можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества Ballu Enzo BEC/EZMR-1500 обогревателя

    • Минималистичный дизайн
    • Безопасность в эксплуатации
    • Два типа установки
    • Точная регулировка температуры обогрева

    Комплектация

    • Конвектор
    • Кронштейн для монтажа на стену
    • Набор ножек с роликами
    • Комплект элементов крепежа
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка