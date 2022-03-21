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Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
4.7
3
5 301 ₽
5 890 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Арт. 704305196
4.7
3
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000

Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000

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5 301 ₽
5 890 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 704305196
4.7
3

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
830х400х100
Блокировка управления (родительский контроль)
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -589 ₽
5 301 ₽
5 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000 предназначен для обогрева помещений для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. Сфера применения включает в себя городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы и другие типы помещений.

    Преимущества

    • Выразительный индивидуальный стиль, созданный итальянским дизайн-бюро
    • Высоконадежный механический термостат (для BEC/EZM)
    • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
    • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
    • Воздухозаборник увеличенной площади Intake
    • Режим полной и половинной мощности
    • Функция Auto Restart. Позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
    • Функция родительский контроль (блокировка управления)
    • Датчик защиты от перегрева
    • Покрытие задней крышки Anti Dirt
    • Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
    • Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
    • Датчик защиты от опрокидывания
    • Простота управления
    • Брызгозащитное исполнение IP24