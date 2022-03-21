Преимущества

Выразительный индивидуальный стиль, созданный итальянским дизайн-бюро

Высоконадежный механический термостат (для BEC/EZM)

Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow

Воздухозаборник увеличенной площади Intake

Режим полной и половинной мощности

Функция Auto Restart. Позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек

Функция родительский контроль (блокировка управления)

Датчик защиты от перегрева

Покрытие задней крышки Anti Dirt

Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact

Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения

Датчик защиты от опрокидывания

Простота управления

Брызгозащитное исполнение IP24

Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000 предназначен для обогрева помещений для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. Сфера применения включает в себя городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы и другие типы помещений.