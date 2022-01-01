Преимущества

Электронный термостат

Функция "Родительский контроль" - для безопасного использования в семьях с маленькими детьми (блокировка установленных режимов работы)

Два режима работы - полная и половинная мощность

Имеет таймер на отключение

Увеличенная площадь теплоотдачи

Аэродинамичная конструкция для увеличения скорости распространения теплого воздуха

Конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные тепловые потери

Интеллектуальное управление

Функция самодиагностики позволяет быстро определить неисправность прибора

Электрический конвектор Electrolux ECH/AG-1000EF - многофункциональный прибор, имеющий электронное управление. Конвектор очищает воздух в помещении благодаря специальной системе AIR GATE. Система фильтрации включает в себя : угольный, катехиновый, антистатический противопылевой и Nano-silver фильтры, которые предназначены для очистки воздуха от пыли, микробов, неприятных запахов. Предназначен для установки в загородных домах, квартирах, офисах. Подходит для эксплуатации во влажных помещениях благодаря мощной системе влагозащиты. Может быть установлен как напольным, так и настенным образом.